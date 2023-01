La candidatura di Holm: una tipologia di terzino che alla Fiorentina manca

Tra le sorprese in forza allo Spezia di questa stagione c’è sicuramente lo svedese Emil Holm, esterno molto fisico (191 cm di altezza) e impiegato da Gotti un po’ su tutta la fascia. Il suo ruolo originario sarebbe quello del terzino destro ma i liguri usano la difesa a tre e allora ne sfruttano le doti sulla lunga percorrenza. Per il classe 2000, che raccolto 2 presenze anche con la nazionale della Svezia, 1 gol e 2 assist in questa prima metà di stagione. La Fiorentina sembra aver manifestato qualche interesse per questo profilo che rappresenterebbe un identikit non presente in rosa: su quel lato infatti né Dodô, né Venuti hanno nella fisicità la loro parte migliore.