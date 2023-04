La carica dei 35.000, un’onda viola inarrestabile

Di 35.000 in 35.000, da una trasferta stile “Franchi” trasportato a 250 chilometri di distanza a un “Franchi” (vero) ancora su numeri che superano e quindi aggiornano la media attuale delle presenze casalinghe: l’onda viola non si ferma più e da San Siro ad oggi, passando per Cremona, sta facendo surfare oltre 40.000 tifosi in una settimana.

Dimostrazione che potrebbe sembrare incredibile (ed è comunque incredibile, in effetti) se non ci fossero di mezzo appunto la Fiorentina, Firenze e i sostenitori viola: di sicuro l’entusiasmo che da queste parti appartiene al dna del rapporto tra la squadra e la sua gente, in questo momento è a un livello molto alto. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.