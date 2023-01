La carica dei Primavera: un poker di chiamate che la Fiorentina spera di rendere normalità con il Viola Park

Non c’è dubbio che nell’evoluzione del calcio nostrano, crearsi il talento in casa sia e sarà sempre più la strada maestra: così spera di andare avanti anche la Fiorentina grazie all’ausilio del Viola Park, ormai in procinto di essere inaugurato. Per il momento di afflusso alla prima squadra ce n’è stato poco a dir la verità, specialmente dopo gli addii dolorosi di Chiesa e Vlahovic: Bianco ad esempio non ha ancora esordito in A (ma domani potrebbe avere una grande chance). Oltre a lui tra gli aggregati c’è un ex Primavera come Cerofolini, utile fin qui solo ai fini delle liste.

Tra assenze e mercato però, in vista del Monza Italiano ha chiamato ben 4 ragazzi dall’Under 19: si tratta di Amatucci, Kayode, Martinelli e Distefano. Per i primi due sarà una prima volta, già una panchina invece per il portiere classe 2006 e diversi minuti in Conference per l’esterno (che in A qualche minuto l’aveva già giocato la scorsa stagione). Questo è un po’ ciò che la Fiorentina spera possa diventare normalità, chiaramente evitando di forzare il concetto perché se un giovane è pronto è giusto che abbia spazio, se non lo è doveroso completare la rosa pescando dal mercato. Intanto per alcuni di questi volti, già resisi noti durante le amichevoli di dicembre, ci sarà da capire se la convocazione è solo emergenziale o se c’è realmente fiducia da parte di Italiano.