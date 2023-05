La carica di De Zerbi al Brighton: “Ci manca un punto, vogliamo l’Europa League, non la Conference”

Giornata storica quella di ieri per il Brighton di Roberto De Zerbi che battendo il Southampton ha conquistato matematicamente la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Da stabilire se da sesto o da settimo: durante i festeggiamenti il tecnico italiano ha caricato tutti col microfono, annunciando di volere il sesto posto, e dunque l’Europa League, e non la Conference. Alla sua squadra basterà un punto nelle ultime due:

De Zerbi ai tifosi: “Ci manca un punto, vogliamo l’Europa League, non la Conference” pic.twitter.com/Obux4mBKbv — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 21, 2023