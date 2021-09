La carica di Italiano contro l’atteggiamento compassato di Gotti: due tipi di allenatori diversi con un unico obiettivo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi precisa come che quella in programma tra Udinese e Fiorentina potrebbe essere la partita del riscatto sia per i bianconeri che per la i viola. Entrambe le squadre, per gli obiettivi che hanno, si ritrovano con una classifica soddisfacente, ma l’ultimo turno infrasettimanale giocato ha lasciato scorie e nervosismo, ed entrambe sono pronte a riprendere il loro cammino.

Il tecnico viola Vincenzo Italiano è pronto a schierare un 4-3-3 che permetterà di dare spazio alla qualità offensiva dei suoi interpreti e supportato da un collettivo che pressa sempre alto e aggredisce con la ferocia imposta dal suo tecnico.

Tanta carica e grinta per l’allenatore della Fiorentina quindi, a differenza del tecnico dell’Udinese Luca Gotti, che in panchina ha un carattere sempre più compassato e quando parla non alza mai i toni.

Stili di gioco e caratteri diversi per due allenatori che oggi si trovano nuovamente di fronte con l’unico obiettivo di far punti e rimettere in carreggiata le loro squadre.