La cessione di Torreira farà parte di una rivoluzione estiva in casa Arsenal, ecco quanto sperano di guadagnare i Gunners

Dopo le importanti cessioni invernali, l’Arsenal sarebbe pronto a fare in estate una vera e propria rivoluzione della rosa. Il club di Londra, dopo una partenza horror in Premier League, naviga attualmente intorno al decimo posto, ma ancora molto lontano dall’obiettivo europeo. Anche la situazione economica non sembra delle migliori e, anche per questo motivo, a fine stagione in molti potrebbero dire addio.

Oltre a Lacazette, saluteranno quasi sicuramente anche David Luiz, in scadenza di contratto, Matteo Guendouzi e Lucas Torreira, rispettivamente in prestito a Herta Berlino e Atletico Madrid. Dalla cessione del centrocampista spagnolo, da tempo nel mirino della Fiorentina, i Gunners sperano di guadagnare una cifra intorno ai 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro). A riportarlo è il The Sun.