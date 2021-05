La clamorosa minaccia dei tifosi del Milan a Donnarumma: “Se non rinnovi, non giochi più”

Clima sempre più rovente intorno a Gianluigi Donnarumma, con il portiere del Milan che a giugno andrà in scadenza di contratto e ad oggi si libererebbe a parametro zero dall’accordo con i rossoneri, sotto la regia di Mino Raiola. Già nel 2017 il numero 99 era stato duramente criticato per l’alta cifra pretesa per il rinnovo di contratto e la situazione si sta ripetendo ma con toni se possibile ancor più duri. Nelle scorse ore infatti, come riporta Sky, un gruppo di tifosi milanisti si è recato a Milanello per avere un confronto con il classe ’99: prima il rifiuto da parte di Donnarumma, che poi invece ha accettato di parlare con gli ultras. Ne è venuta fuori di fatto una minaccia a non indossare più la maglia del Milan fino a fine campionato, in particolare nella sfida con la Juve, qualora non fosse arrivato prima il rinnovo del contratto. Pretesa rispedita al mittente ma intanto il suo contratto rimarrà a scadenza…