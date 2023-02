“La classifica della Fiorentina è pessima, ma non si può confrontarla a quella dell’era Montella-Iachini-Prandelli. Quella squadra ne buscava”

Su Repubblica, c’è il commento di Stefano Cappellini che analizza la situazione in campionato della Fiorentina, attardata rispetto alle posizioni per le coppe. Questa una parte dell’articolo: “E’ chiaro che la nostra classifica è pessima. Ma nessuno può sostenere che il quattordicesimo posto di oggi sia paragonabile ai quattrodicesimi posti, o peggio, dell’era Montella-Iachini-Prandelli. Quella era un Fiorentina che le buscava da quasi tutti meritando di buscarle.

Squadre senza capo né coda che non davano mai alcun segno di vitalità. Sarebbe a dir poco ingeneroso dirlo della Fiorentina di Italiano. Questo non significa che nei bassifondi della classifica ci siamo finiti per caso. I limiti della rosa restano evidenti e forse non abbiamo ancora finito di pagarli a rate. Però non c’è paragone con gli anni in cui si annaspava davvero”