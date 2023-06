La clausola abbordabile che può avvicinare Retegui alla Fiorentina. Due alternative dalla Serie A che sanno più di certezza

Uno dei ruoli sui quali sta certamente lavorando la Fiorentina è quello del centravanti, per rimpolpare la dote di gol in rosa. E il week end lungo di Nations League può aiutare dato che uno degli obiettivi viola è impegnato proprio nelle gare dell’Italia: si tratta di Mateo Retegui, il neo centravanti convocato da Mancini dopo la naturalizzazione. Per il classe ’99 ci sarebbe da pagare una clausola piuttosto abbordabile, come riporta La Nazione, di 15 milioni di euro.

Le alternative arrivano dalla Serie A e si chiamano Mbala Nzola e Marko Arnautovic: sul primo, retrocesso con lo Spezia, c’è anche l’interesse della Roma mentre per l’austriaco ci sarebbe uno stipendio piuttosto importante da sostenere considerato che al Bologna guadagna 3 milioni a stagione.