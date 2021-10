“La comunicazione di Commisso su Vlahovic è figlia di una strategia precisa. Io sto con lui”

Gian Paolo Montali, ex dirigente di Juventus e Roma ha parlato al Festival dello Sport ai microfoni di TMW, a proposito della vicenda tra Vlahovic e la Fiorentina: “È un patrimonio della società, sto leggendo quello che succede in questi giorni. La comunicazione del presidente Commisso penso sia figlia di una strategia precisa. È una proprietà generosa, che sta dando tutto quello che può in termini economici e di passione. La piazza deve ascoltare la proprietà, anche nei comportamenti, perché la grandezza di una società si misura anche dai comportamenti dei tifosi. Io sono dalla parte di Commisso“.