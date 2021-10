La concorrenza per Jovic? Arriva dall’Inter, nonostante le difficoltà finanziarie

Tra le suggestioni di mercato in vista di gennaio, c’è anche Luka Jovic, altro serbo ma classe ’97, ora parcheggiato al Real Madrid senza troppo spazio. Le Merengues l’avevano preso dall’Eintracht nel 2019 dopo una super stagione, soprattutto in Europa League.

Secondo La Gazzetta dello Sport però, su di lui c’è l’interesse concreto dell’Inter, che rispetto alla Fiorentina offrirebbe ben più garanzie, compreso un contratto da 5 milioni (per altro non lontano dalle cifre offerte a Vlahovic…).

Il quotidiano sottolinea come, nonostante le difficoltà finanziarie, per i nerazzurri lo spazio per due arrivi ci sarebbe. Per la società viola comunque un obiettivo molto difficile, al netto di tutto.