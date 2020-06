La concorrenza per Vertonghen arriva dalla capitale

A fine giugno (o a fine stagione sportiva insomma) Jan Vertonghen sarà libero a parametro zero ma già ora rappresenta una ghiotta occasione per tante squadre: dopo tante stagioni al Tottenham cambierà maglia, alla soglia dei 33 anni, e la Serie A non gli dispiacerebbe. La Fiorentina ci sta pensando ma secondo La Gazzetta dello Sport, la rivale più accreditata è rappresentata dalla Roma, che se non potrà tenersi ancora Smalling in prestito, punterà proprio sul centrale belga. L’ingaggio del difensore si aggira sui 3 milioni di euro, nella rosa viola sarebbe inferiore solo a quello di Ribery.

