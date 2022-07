La conditio sine qua non del calciomercato della Fiorentina

Dopo aver acquistato quattro giocatori (Mandragora, Gollini, Jovic e Dodò), nella prima parte del calciomercato, la Fiorentina si è presa un periodo di pausa per valutare le prossime mosse da fare per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano.

Se da una parte adesso la società è impegnata a liberarsi dei calciatori in esubero e fuori dal progetto tecnico, dall’altra dovrà capire a stretto giro di posta quale sarà il futuro di Nikola Milenkovic. È questo l’interrogativo più importante del mercato: in base a quale sarà la soluzione di questo rebus, la Fiorentina saprà come muoversi nel rush finale.

La situazione del serbo è in costante aggiornamento, ma presto si arriverà ad una decisione ben precisa. In un senso, o nell’altro. Ovvero sia: Milenkovic decide di legarsi alla Fiorentina e rinnova il contratto, oppure comunica alla società la volontà di cambiare aria. Nel secondo caso, serviranno almeno quindici milioni di euro per acquistare il serbo.

Soltanto dopo aver risolto il dilemma legato al serbo, oltre che aver alleggerito il monte giocatori, la Fiorentina potrà concentrarsi sul mercato in entrata e sugli acquisti da fare per completare la rosa.