La Conference League incombe, Fiorentina in campo a Pasquetta per preparare la trasferta di Poznan – FOTO

Passata la domenica di Pasqua, in questa giornata di Pasquetta la Fiorentina è tornata in campo in vista della sfida di giovedì contro il Lech Poznan. La squadra ha svolto una seduta di allenamento agli ordini di mister Vincenzo Italiano, come dimostrano le immagini pubblicate dal club viola sui social. Un sempre sorridente Dodò, Barak e Castrovilli palla al piede e una parata di Terracciano tra le foto postate. La motivazione sembra essere quella giusta, in vista di una trasferta rovente e decisiva per la stagione della Fiorentina.

