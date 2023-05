La Conference League posta sui social le maglie di tre giocatori del Basilea… e si chiede chi segnerà contro la Fiorentina – FOTO

In vista della semifinale tra Fiorentina e Basilea, l’account Twitter ufficiale della Conference League ha postato la foto delle maglie di tre giocatori del club svizzero. Sopra una domanda per gli utenti: Diouf, Amdouni o Augustin, chi sarà sul tabellino dei marcatori contro la Fiorentina?

La speranza dei tifosi viola ovviamente è che nessuno dei tre segni, perché mantenere la porta inviolata e fare risultato all’andata sarebbe fondamentale in vista del ritorno in trasferta. Sicuramente, però, i tre giocatori in questione saranno tra quelli da tenere maggiormente d’occhio per la squadra di Vincenzo Italiano.