La CONMEBOL ci prova: chiamare i sudamericani per il Mondiale prima della fine dei campionati. E Gonzalez…

La stagione 2022/2023 è a tutti gli effetti un unicum: mai prima d’ora si era assistito a un Mondiale in inverno. I campionati, dunque, staranno fermi per quasi due mesi e i club attenderanno i propri giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Quest’ultime insistono per avere con sé i giocatori anche prima della fine delle competizioni per club.

Secondo quanto riportato da tycsports.com, la CONMEBOL (Confederazione Sudamericana del Calcio) avrebbe domandato alla FIFA di liberare i calciatori sudamericani entro il 9 novembre. I principali campionati, tuttavia, si fermeranno il 13, compresa la Serie A.

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, dunque, salterebbe la partita contro il Milan, in programma proprio il 13 novembre. Rimarrebbe un’incognita anche la sfida di quattro giorni prima, contro la Salernitana, che si disputerà proprio il 9. E attenzione a Lucas Martinez Quarta, che potrebbe riconquistare il posto in Nazionale argentina.