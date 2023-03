La continuità che merita Quarta e un rientro più graduale per Milenkovic

Hanno girato principalmente in tre al centro della difesa viola in questa stagione, con un Nikola Milenkovic un po’ più assente del solito e vittima qua e là di qualche problemino muscolare, come quello che l’ha colpito nel match con l’Empoli. Il serbo è recuperato ma va capito se Italiano poi se lo giocherà già stasera o giovedì in Conference. E allora la gara con il Milan potrebbe essere l’occasione per dare continuità a Martinez Quarta, spesso e volentieri comparso a sprazzi in questa stagione (ma anche nelle precedenti). Unico certo del posto sembra invece Igor, che sfrutta anche il suo piede mancino a differenza degli altri due.