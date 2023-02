La coppia Vlahovic-Chiesa sforna il gol del vantaggio ma la Juventus non trova la vittoria contro il Nantes di Lafont

Si è appena conclusa in parità la gara di Europa League tra la Juventus e il Nantes, che tra i pali annovera l’ex portiere della Fiorentina Lafont. Ad aprire le danze al 13′ è l’ex attaccante della Fiorentina Vlahovic, che sul suggerimento di testa del suo ex compagno in maglia viola Chiesa, realizza l’1-0. Ma al 60′ la squadra francese trova il pareggio di Blas che segna in contropiede con la complicità di uno scivolone di Bremer.

I bianconeri tornano subito dopo all’assalto con Chiesa, che con un tiro di potenza centra la traversa, poi il pallone rimbalza sulla linea per poi finire anche sul palo e uscire sul fondo. Dopo pochi minuti colpisce il montante alto anche Di Maria direttamente da calcio d’angolo con Lafont non perfetto in uscita. Nel corso della gara si presentano altre occasioni da gol per entrambe le squadre, con anche un episodio arbitrale in pieno recupero: la Juventus reclama un tocco di mano in area, ma dopo una lunga revisione al VAR l’arbitro assegna il fallo in attacco a Bremer e l’incontro si conclude in pareggio per 1-1. Per i bianconeri è tutto rimandato alla partita di ritorno in Francia in programma giovedì prossimo.