Agile vittoria della Costa d’Avorio contro il Malawi nelle qualificazioni africane per il Mondiale in Qatar del 2022. Titolare come unico attaccante per i gli “elefanti” l’attaccate della Fiorentina in prestito all’Anderlecht Christian Kouame. Partita terminata 3-0 per gli ivoriani grazie ai gol di Gradel, Sangare e Boga.

A secco invece il giocatore viola attualmente impegnato in Belgio, che al 72esimo è stato sostituito da Karim Konaté.