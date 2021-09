La costruzione dal basso della Fiorentina? Una risorsa che ha bisogno di un grosso miglioramento di Dragowski

Efficace tra i pali, discontinuo nelle uscite, un po’ farraginoso nella gestione con i piedi: il Dragowski visto fin qui è un po’ questo e per la Fiorentina di ora non rappresenta probabilmente il massimo della vita. L’uscita scriteriata della prima giornata, e la folle decisione di Pairetto, hanno penalizzato la squadra viola a Roma e per il resto il polacco si è visto spesso recapitare il pallone rasoterra dai compagni. La filosofia di Italiano d’altra parte è chiara, è quella del calcio moderno, della costruzione dal basso e con l’esigenza massima di poter agire anche con il portiere, senza perdere in qualità. Sia con l’Inter che a Genova qualche brivido di troppo, a volta anche per tocchi dei compagni non precisissimi, ma con una sensazione generale di sicurezza ancora da acquisire: c’è anche Dragowski quindi tra le situazioni con “ampio margine di miglioramento”, come definito da Italiano.