La Cremonese batte l’Empoli di misura e tiene acceso il lumicino della speranza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la partita che apriva la 30esima giornata di Serie A tra Cremonese ed Empoli. Ai grigiorossi è bastato un gol di Dessers dopo quattro minuti per portare a casa i tre punti, dal momento che la formazione toscana non è riuscita a pareggiare nel corso della partita. Seconda vittoria consecutiva per la Cremonese, che prova così a riaccendere le speranze per una salvezza davvero molto difficile.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 22, Cremonese 19, Sampdoria 15.