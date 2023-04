La Cremonese perde in casa anche contro l’Atalanta prima di trovare la Fiorentina in Coppa Italia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Serie A che è ripartita con il successo dell’Atalanta sul campo della Cremonese nel primo anticipo di giornata: vittoria per 3-1 degli uomini di Gasperini, nonostante un risultato in bilico fino a metà ripresa. A fine primo tempo il gol del vantaggio segnato da De Roon a chiusura di un contropiede. Al 53′ però arriva il pari su rigore firmato dal solito Ciofani, dopo un fallo di mano di Toloi; al 71′ azione straordinaria di Hojlund che poi disegna un assist perfetto per Boga che fa 1-2, quindi a tempo scaduto la rete di Lookman che chiude la gara. Tra quattro giorni grigiorossi che ospiteranno la Fiorentina nell’andata della semifinale di Coppa Italia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A:

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Atalanta 48, Roma 47, Juventus 41, Udinese 38, Torino 37, Fiorentina 37, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.