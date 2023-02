La Cremonese prova a ribaltare il Torino ma non riesce a portarea casa i tre punti: granata ancora lontani dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso l’ultimo incontro della 23° giornata fra Torino e Cremonese, terminato sul punteggio di 2-2. Sono stati i padroni di casa a trovare il vantaggio con un rigore, allo scadere del primo tempo, di Tony Sanabria. Il pareggio è arrivato nella ripresa con un bel gol di Tsadjout, a cui poi si è aggiunto Valeri per il gol del momentaneo vantaggio della formazione di Ballardini. Il Torino però non si è dato per vinto e quasi nel finale ha trovato il pari definitivo con Singo, su assist di Miranchuk. Granata che rimangono quindi a +6 sulla Fiorentina, mentre la Cremonese resta ultima a 9 punti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna 32, Juventus 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9.