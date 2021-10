La cruda rivelazione di Bertoni: “Ho una grave malattia”

Daniel Bertoni, ex nazionale argentino campione del mondo nel 1978 con all’attivo 123 presenze collezionate tra il 1980 e il 1984con la maglia della Fiorentina, questo pomeriggio ha rivelato di non passarsela proprio benissimo ultimamente. L’ex centrocampista, adesso 66enne, in una lunga intervista alla radio Aires Late di Buenos Aires ha rivelato di avere un grave malattia. Queste le sue parole:

“Ho un cancro alla prostata. Ho appena effettuato alcuni esami e mi dicono che sto bene. Per fortuna ho una buona assicurazione medica, e gli oncologi mi stanno curando molto bene”.