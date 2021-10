“La Curva Fiesole ha insultato per tutta la partita il popolo napoletano. Per eliminare certi problemi c’è un’unica soluzione”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato a Radio Bruno Toscana proponendo una soluzione drastica ma necessaria per eliminare definitivamente gli episodi di razzismo negli stadi: “C’è una mancanza totale di volontà di risolvere questo problema, e mi riferisco anche agli insulti ricevuti da Vlahovic a Bergamo. Se si cominciasse a dare la partita persa a tavolino ad una squadra la cui tifoseria fa offese del genere, sono assicuro che certe cose non succederebbero più. Di fronte alla possibilità di perdere una partita, sarebbero direttamente i tifosi per bene a zittire gli stupidi”.

E poi ha aggiunto: “Io tengo molto al Napoli, ma avrei preferito perdesse piuttosto che vedere una cosa come quella successa a Koulibaly e agli altri. Tutto ciò non è più accettabile, mi chiedo anche a cosa avrà pensato Duncan che gioca per quella tifoseria; anche se sono pochi, questi signori si fanno sentire ed occupano una parte dello stadio. Aggiungo che oltre ai cori razzisti, ce ne sono stati tanti altri di discriminazione verso il popolo napoletano da parte di tutta la Curva Fiesole“.