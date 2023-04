La Curva Fiesole prepara la coreografia per questa sera: ecco tutti i dettagli

Come anticipato negli scorsi giorni per questa sera i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno preparato una coreografia ad hoc per la semifinale di ritorno di questa sera contro la Cremonese, proprio come fatto nella gara di andata a Cremona: dopo aver risposto presente all’appello del club, ed aver esortato il resto dei tifosi a presenziare con striscioni in tutta la città, questo pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale..

La coreografia si estenderà per tutta la curva e sarà, come riportato, a tema Coppa Italia. E proprio pochi minuti fa, come sempre accade in occasione come questa, sul profilo Facebook Fuori dal Coro sono state pubblicate tutte le indicazioni utili ai tifosi per una buona riuscita della coreografia.

Questo il post in questione: