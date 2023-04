La Curva Fiesole prepara una coreografia a Cremona nel settore ospiti dello Zini per la semifinale di Coppa Italia

Da pochi minuti sono state pubblicate sul profilo Facebook Fuori dal Coro, pagina social ufficiale della Curva Fiesole, le indicazioni per i tifosi viola che si troveranno nel settore ospiti dello Zini di Cremona mercoledì, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese.

I gruppi organizzati della Fiesole, infatti, stanno preparando una coreografia che andrà in scena all’inizio del match nel settore ospiti, che è andato sold out pochi minuti dopo l’uscita dei biglietti al botteghino online. I tifosi della Fiorentina, però, non saranno solo nel settore a loro dedicato, ma la presenza viola sarà massiccia anche negli altri settori dello stadio. Queste le indicazioni della Curva Fiesole per la coreografia: