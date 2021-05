Dopo la grande gara giocata ieri sera da da Franck Ribery contro la Lazio si è complimentata con lui anche la moglie, Wahiba tramite una storia di Instagram “Ma mio Dio, chi non vorrebbe nella sua squadra un Ribery di 38 anni che ha però le gambe di un guerriero di 30? Sono ancora ammirata dalla tua professionalità e la tua determinazione, meriti di essere visto ancora in campo per qualche anno”.