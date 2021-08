La delicata situazione di Duncan. La Fiorentina non può fare regali

La Fiorentina ha speso 15 milioni di euro per portare in riva all’Arno Alfred Duncan, senza purtroppo ottenere l’effetto desiderato. Alla ricerca di un centrocampista in grado di aggiungere sostanza ed anche qualità alla mediana, Duncan è stato il prescelto del ds Pradè, e nel Gennaio del 2020 ha sposato la causa viola.

Da quel momento soltanto 13 partite da titolare per il ghanese, che col giglio sul petto non è proprio riuscito a lasciare il segno. Con Iachini e Prandelli il feeling non è mai nato, ed il centrocampista africano ha passato gli ultimi 6 della stagione 2020-2021 in prestito al Cagliari. I sardi non lo hanno riscattato, ed il ragazzo è tornato a Firenze. Su di lui hanno chiesto informazioni Verona e Torino, senza però spingersi troppo oltre.

La sensazione è che Duncan possa lasciare Firenze prima della fine del mercato estivo, anche se la dirigenza viola non può fare sconti. Il calciatore è stato pagato una cifra considerevole e non si può pensare di regalarlo. Quel che è certo è che oggi Duncan è in bilico, e la grande concorrenza in mezzo al campo potrebbe allontanarlo nuovamente dalla Fiorentina.