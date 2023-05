La denuncia di El Chiringuito: “I tifosi della Roma entrano allo stadio in due con un biglietto” VIDEO

Prima finale europea in programma stasera a Budapest, quella di Europa League tra Siviglia e Roma. Rispetto al palcoscenico che ospiterà Fiorentina e West Ham di problemi di biglietti ce ne sono stati molti meno, in compenso arriva la denuncia del noto programma iberico El Chiringuito, in relazione all’accesso di alcuni tifosi della Roma alla Puskas Arena: “Si stanno intrufolando allo stadio!!! I tifosi della Roma entrano allo stadio della finale, a due a due con un biglietto”.

‼️¡SE ESTÁN COLANDO EN EL ESTADIO!‼️ 😳Aficionados de la Roma acceden al estadio de la final de dos en dos con cada entrada. 📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/iajrKwz5c7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023