La difesa argentina crolla sotto i colpi dei sauditi e i tifosi della Fiorentina ricordano a Scaloni chi ha lasciato a casa

Ha del clamoroso l’esito della partita di questa mattina fra Argentina e Arabia Saudita, dove a sorpresa sono stati gli asiatici a strappare i tre punti. Nonostante la rete di Messi a inizio gara, i sauditi hanno ribaltato il risultato, abbattendo all’esordio una delle favorite per questo Mondiale.

Sul flop della difesa di Scaloni si sono interrogati anche tanti tifosi viola sui social che hanno ricordato al ct dell’Albiceleste una delle pedine che ha lasciato a casa. Lucas Martinez Quarta, infatti, è apparso in grande spolvero nel periodo antecedente alla sosta e la sua non convocazione ha fatto storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina. Alla luce della sconfitta contro una formazione di certo non irreprensibile, chissà se anche Scaloni starà ripensando all’esclusione del centrale gigliato.