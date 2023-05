“La difesa della Fiorentina è debole e potete superarla”, Mourinho scende negli spogliatoi all’intervallo e parla ai ragazzi della Primavera della Roma

A vedere Roma-Fiorentina Primavera c’era anche il tecnico della prima squadra giallorossa, José Mourinho. Lo Special One però non si è limitato a tenere d’occhio i giovani giallorossi e quelli viola, ma ha fatto molto di più.

Durante l’intervallo è sceso negli spogliatoi e ha deciso di parlare ai ragazzi della Roma al termine di un primo tempo deludente e che li vedeva sotto di una rete: “Vorrei vedere più intensità e ritmo – le parole pronunciate da Mou e riportate dal Corriere dello Sport – siate più aggressivi perché la difesa della Fiorentina è debole e potete superarla. Sarà un secondo tempo diverso, credo nella vittoria”.

E purtroppo la Roma è stata davvero in grado di ribaltare il risultato, vincendo per 2-1 e raggiungendo i gigliati al terzo posto in classifica.