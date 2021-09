La differenza delle seconde linee

Se qualcuno era rimasto stupito nel leggere nella formazione titolare i nomi di Terracciano e Duncan, la partita di ieri sera ha dato risposte piuttosto chiare. Entrambi dal primo minuto per ragioni diverse, entrambi tra i migliori in campo in una partita delicatissima. Il portiere viola si dimostra e conferma un affidabilissimo secondo, non solo per la prodezza su Zapata. Sempre attento e pronto. Il centrocampista ex Cagliari invece ritrova la titolarità in maglia viola dopo 10 mesi e mette anima e corpo a disposizione della squadra viola. Corre, lotta e si batte in ogni zona del campo. Ieri sera la differenza l’hanno fatta anche le seconde linee viola, dimostrazione del fatto che con mister Italiano il posto in campo non è mai scontato per nessuno.