La disavventura di Eysseric

Mentre Franck Ribery si sta accasando alla Salernitana in queste ore, c’è un altro giocatore che ha lasciato la Fiorentina in scadenza di contratto che sta vivendo una disavventura.

Si tratta di Valentin Eysseric che nelle scorse settimane si è trasferito in Turchia al Kasımpaşa. La nazione turca non sta passando un grande momento e i casi di Covid sono in netto aumento rispetto ai dati di inizio estate.

Anche l’ex viola è risultato positivo al Covid così come apertamente ammesso dallo stesso calciatore. Fortunatamente per Eysseric, le sue condizioni non destano minimamente preoccupazione, solo che dovrà stare isolato e non potrà scendere in campo fin quando non risulterà negativo.