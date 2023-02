La discoteca, il rimprovero, le scuse…e la multa

Questa sera sarà regolarmente in campo l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Negli ultimi giorni è stato sulla bocca dei tifosi per la sua puntata in discoteca dopo essere tornato dalla trasferta (negativa) di Torino.

L’argentino è stato visto da tanta gente, ha fatto molto tardi ed è stato rimproverato dalla società che seguendo il regolamento interno ha deciso di multare l’ex Stoccarda. Secondo quanto raccontato da Italiano, Gonzalez si è anche scusato con i compagni e con il tecnico, quindi il caso, se di caso vogliamo parlare, è già rientrato.

Stasera i viola si affideranno anche a lui per poter superare il Braga.