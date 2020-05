La disfatta interna di Rasmussen: il danese perde lo scontro play-off per la promozione in Bundesliga

Turno infrasettimanale in Germania, il primo dopo la ripresa post Covid: si sta giocando in Bundes ma anche in Zweite Bundesliga dove è impegnato l’Aue, il club dove si è trasferito in prestito Jacob Rasmussen, centrale danese transitato dalla Fiorentina (ma solo in Primavera). Il classe ’97 è stato in campo per tutti i 90 minuti ma ha partecipato alla sconfitta dei suoi per 3-1, in casa contro il Darmstadt in uno scontro diretto per i play-off.

