La doppietta alla Fiorentina porta bene a Veretout: dopo anni viene chiamato di nuovo in Nazionale

Una settimana perfetta per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, dopo aver segnato una doppietta decisiva contro la Fiorentina, è stato infatti convocato in Nazionale francese per gli impegni di qualificazione ai Mondiali 2022. Una chiamata che arriva dopo diversi anni in cui Veretout era sparito dai radar, tanto che l’ultima volta che aveva vestito la maglia dei transalpini era per la selezione under 21.