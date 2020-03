La famiglia Commisso: “Siamo al fianco della Famiglia Viola e di tutti. Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria”

La famiglia Commisso attraverso Violachannel si è messa in contatto così con la ‘famiglia’ viola: “In questi giorni mia moglie Catherine ed io seguiamo ogni attimo, anche se siamo qui in America, la situazione in Italia con grande preoccupazione. Il nostro pensiero oltre che a tutti i cittadini italiani, è in particolare per Firenze, per la Famiglia Viola, i tifosi, i dipendenti, i giocatori e per mio figlio Giuseppe. Tutti stanno cambiando il loro modo di vivere per combattere e sconfiggere questo terribile nemico. Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria e con grande attenzione. Siamo al vostro fianco anche in questa partita, è fondamentale rimanere tutti uniti. Forza ragazzi e Forza Famiglia Viola”.