La famiglia Della Valle vicina alle Marche: grande donazione in arrivo

Dopo il disastroso alluvione che ha colpito le Marche la famiglia Della Valle ha voluto manifestare tutto il suo sostegno e la sua vicinanza alle popolazioni colpite mettendo a disposizione della Regione un’importante somma di denaro per sostenerne la ripresa.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio dall’Huffington Post Diego ed Andrea Della Valle, ex proprietari della Fiorentina, da sempre attivi in ambito sociale, hanno devoluto la somma di un milione di euro a sostegno dei marchigiani. Gli imprenditori hanno poi lanciato un appello a tutto il mondo delle imprese chiedendo di sostenere ed aiutare in tutti i modi possibili le persone e i territori che sono stati duramente colpiti. Se dal punto di vista sportivo forse potevano dimostrare qualcosa in più, dal punto di vista umano si confermano superiori a tanti altri.