La feroce determinazione del nuovo allenatore che ha convinto Milenkovic. Una scelta che potrà far felici tutti più avanti

Questa sera sarà uno dei protagonisti della gara, Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è tornato improvvisamente ai massimi livelli.

In estate si è convinto a restare a Firenze per una promessa fatta alla società, ma anche per la feroce determinazione del nuovo allenatore.

Una scelta che è stata poi accompagnata dall’allungamento del contratto per un anno, fino al 2023: ora Nikola e la Viola stanno bene insieme, tutti, si legge su La Gazzetta dello Sport, sono convinti che una buona stagione in coppia potrà far felici tutti nel prossimo mercato estivo.