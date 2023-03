La fiducia di Italiano e il ritorno di Milenkovic: così le cose possono solo migliorare

Non è stata una stagione facile per Nikola Milenkovic, che fino ad oggi ha avuto a che fare con acciacchi fisici e prestazioni in campo a volta sotto le aspettative. Intanto le presenze in campo con la maglia viola sono 200 per il gigante serbo, che contro il Sivasspor ha festeggiato come meglio non poteva: con il gol.

A non smettere mai sulle potenzialità del centrale è stato Vincenzo Italiano, che già a inizio stagione al suo primo infortunio lo aveva definito “il migliore della rosa”. Le prestazioni di Milenkovic sono in crescita e l’ottimo rapporto con il tecnico viola non può far altro che migliorare le cose. La corsa verso la panchina ad abbracciarlo a Sivas, ne è l’esempio concreto. Lo sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio.