La ‘Fiesole’ annuncia: “Da domani torneranno tutti gli striscioni in Curva, la protesta per l'”Adunata Sediziosa” è finita”

Comunicato importante quello della Curva Fiesole attraverso la pagina “Fuori dal Coro” su Facebook. Il tifo organizzato della Fiorentina ha infatti annunciato che da domani, cioè dalla partita contro l’Empoli, torneranno tutti gli striscioni in Curva, ponendo fine alla protesta per le assurde denunce per il reato di “Adunata Sediziosa“. Di seguito, un estratto del comunicato e più in basso il testo dell’intero post:

“La Curva Fiesole comunica che a partire da domenica, tutti i suoi gruppi appartenenti torneranno ad esporre i loro striscioni, terminando così la protesta per le assurde denunce per il reato di “Adunata Sediziosa” comminate ai nostri ragazzi. Che i provvedimenti fossero assurdi e senza una base logica, I’hanno decretato anche i giudici, procedendo all’archiviazione. Assoluzioni che, se nel caso dell’adunata sediziosa sono arrivate rapidamente, in altri casi arrivano dopo anni di daspo e di firme ormai compiute, senza possibilità di alcun risarcimento”.