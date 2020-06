La Fiesole torna in strada dopo il flash mod davanti alla Tod’s. Una presa di posizione dura e netta

Firenze si mobilita. Un lungo corteo di motorini e auto dalla Coop di Ponte a Greve fino al Franchi, passando per i viali e i lungarni. Sciarpe, bandiere, magliette, cappellini: un lungo serpentone colorato e rumoroso che taglierà in due Firenze per protestare contro i ritardi sul nuovo stadio. Come sottolinea La Repubblica, la Fiesole torna in strada e lo fa insieme all’Atf e il Centro di coordinamento. In pratica tutto il tifo organizzato viola. Una presa di posizione dura e netta, che mette Palazzo Vecchio con le spalle al muro. Dicono che il sindaco Nardella in questi giorni fosse un po’ preoccupato. Da una parte c’è Commisso che spinge forte su Campi, dall’altra i tifosi che nel comunicato di qualche giorno fa hanno attaccato il Comune per la vendita di pezzi della città. Una strategia che ha messo in crisi Palazzo Vecchio. Ma più di tutto preoccupa la voce degli ultrà. Era tanto tempo che non si facevano sentire in modo così eclatante. E rumoroso. L’ultima vota è stato per manifestare davanti al negozio Tod’s in via Tornabuoni: cori e slogan per mandare via i Della Valle. Ora è lo stadio il motivo della rabbia ultrà.

