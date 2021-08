La Fifa allarga la finestra per le qualificazioni Mondiali del Sudamerica e la Fiorentina rischia un triplice problema

L’interruzione delle attività e la difficoltà nello spostarsi in sicurezza hanno portato il Sudamerica a perdere per strada un paio di sessioni di gare di qualificazione a Qatar 2022: un ritardo nel programma che la Fifa vuole cancellare, permettendo alle Nazionali della Comnebol di giocare tre partite nelle prossime finestre di qualificazione. Questo comporta ovviamente molti problemi ai club europei, perché le gare delle Nazionali andrebbero ad occupare i calciatori a ridosso della ripresa dei campionati, considerato poi anche l’esigenza di tornare in Europa ed affrontare i vari fusi orari. Liverpool e City hanno già alzato una barriera intorno ai calciatori teoricamente impegnati nelle gare del Sudamerica ma anche delle qualificazione africane. La Fiorentina si troverebbe ad affrontare un problema almeno duplice, con Quarta e Gonzalez, se non triplice in caso di convocazione anche di Torreira: l’Argentina per esempio giocherà il 3, il 5 e il 10 settembre con Atalanta-Fiorentina in programma per il 12…