La finale di Coppa Italia contro la Fiorentina costa cara a Correa: infortunio tragicomico per l’attaccante dell’Inter. FOTO

Contro la Fiorentina, l’Inter ha alzato al cielo la nona Coppa Italia della propria storia grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Nella gioia dei festeggiamenti, però, un suo connazionale ha sicuramente avuto meno motivi per esultare. O meglio, ha esultato… ma si è procurato un infortunio.

L’attaccante Joaquin Correa, in realtà, si trascinava da tempo un fastidio fisico al polpaccio destro, presente già il giorno prima della finale. Contro la Viola è entrato negli ultimi minuti della gara e, al triplice fischio, ha calciato il pallone per esultare, il che ha provocato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. A forte rischio la sua presenza in finale di Champions League, il prossimo 10 giugno.

Di seguito, le foto raccolte dal giornalista di Fcinternews.it Daniele Mari: