La Fiorentina a sostegno della Caritas: prende il via oggi l’iniziativa del club viola

La Fiorentina a sostegno della Caritas: questa è l’iniziativa del club viola, iniziata oggi con il concreto aiuto offerto ai volontari nella realizzazione di pasti caldi per chi vive in povertà. Presenti Sarah Huchet, calciatrice della Femminile, e due ragazzi della Under 18 maschile (Gudelevicius e Mendoza).

Di seguito, il comunicato:

Ha preso il via oggi alla Mensa di via Baracca l’iniziativa che vedrà coinvolta la Fiorentina a sostegno dei servizi della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. La calciatrice della Fiorentina femminile Sarah Huchet e una rappresentanza del settore giovanile del Club, con Ernestas Gudelevicius e William Alejandro Padilla Mendoza della Fiorentina under 18, hanno visitato la Mensa e aiutato i volontari nel preparare il servizio che ogni giorno eroga circa 300 pasti caldi per persone in stato di assoluta povertà.