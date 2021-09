La Fiorentina a Udine: L’ultimo successo risale al recupero dell’incontro dopo la morte di Astori

L’ultima vittoria della Fiorentina in terra friulana è il 2-0 del 3 aprile 2018 con gol di Veretout su rigore e Simeone. Era il recupero della maledettissima partita che non si era giocata il 4 marzo di quello stesso anno, a seguito della morte del capitano viola, Davide Astori.



Da quest’anno, la Fiorentina non potrà più utilizzare la fascia dedicata a Astori in campo. Ma la società si è attrezzata per rendere comunque indelebile, e incancellabile, il ricordo del capitano. Il tutto in modo intimo e riservato.

All’interno delle maglie da gioco e in uno spazio nello spogliatoio, lontano dalle telecamere. Biraghi, primo capitano viola italiano dopo la scomparsa di Astori, come se non bastasse, dopo ogni gara, sfodera la fascia di Davide per mostrarla ai tifosi. Negli spogliatoi, al centro sportivo, in campo e sotto la curva. Il ricordo di Davide Astori vive, nei colori viola…