La Fiorentina accende la tensione tra Cairo e Juric. E ora il tecnico può salutare Torino

Clima di nuovo teso in casa Torino. Secondo quanto rivela Tuttosport, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, i rapporti tra l’allenatore Ivan Juric ed il presidente Urbano Cairo del Torino sono di nuovo al minimo. Per Juric la rosa del Torino è insoddisfacente. Cairo imputerebbe al tecnico scelte tattiche sbagliate, non ottimali.

Nonostante un buon campionato per il Torino di Juric che è all’ottavo posto, a pochi punti dall’Udinese che occupa la settima posizione, che equivale a un posto in Conference League, riemergono di nuovo le voci che lo vogliono ai ferri corti con Urbano Cairo, patron del Torino.

I rapporti tra i due si sarebbero fatti oramai gelidi ed il divorzio a fine stagione è possibile dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina di Italiano. Quattro scenari: rinnovo di contratto con un girone di ritorno top, permanenza forzata fino al 2024, rescissione del contratto da parte del tecnico (l’ipotesi meno probabile) oppure addio anticipato a giugno per mano di Cairo.