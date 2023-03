La Fiorentina al Braglia? Una pista molto fredda: “Il Modena non è stato contattato dal club viola”. I dettagli

Il tema del restyling dello Stadio Franchi è rovente in queste giornate. Con esso, anche la situazione relativa allo spostamento della Fiorentina per le stagioni 2024-2025 e 2025-2026. Per questa ragione la redazione di Fiorentinanews.com ha cercato di capirne qualcosa di più, sondando sul fatto che possa crearsi la possibilità di un sodalizio tra i viola e il Modena.

E dall’interno della società emiliana è emersa una realtà molto fredda in questo momento: “Come riportato anche dai quotidiani locali, il Comune di Modena non è mai stato contattato dalla Fiorentina su questo argomento. Allo stesso modo, all’Amministrazione comunale non risultano contatti in merito tra la Fiorentina ed il Modena Calcio“.

Il Braglia dunque fino ad oggi non è una delle soluzioni per ovviare al problema del trasloco della squadra e dei tanti tifosi che si porta dietro.