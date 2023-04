La Fiorentina alla caccia del tesoro d’Oriente (e di un viaggio in Arabia)

Cremonese–Fiorentina non è solamente la semifinale di Coppa Italia, ma anche un bel lasciapassare verso il tesoro d’Oriente.

A cosa ci riferiamo? Con la nuova formula della Supercoppa Italiana, le finaliste della Coppa andranno a gennaio 2024 in Arabia Saudita a contendersi il trofeo e anche un ricco montepremi, suddiviso così: Chi trionferà a Riad si assicurerà circa 7 milioni di euro. Per la finalista ne sono previsti 5,1. 3,7 per una semifinalista perdente che disputerà un’amichevole con una squadra locale, mentre l’altra perdente se ne tornerà a casa senza amichevole e con “soli” 1,5 milioni.

Sempre a proposito di soldi: la stessa Coppa Italia vale da sola 7,5 milioni per la vincitrice e 5 per l’altra finalista. Arrivare a Roma conviene e non poco alla Fiorentina, in tutti i sensi.